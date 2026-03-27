Иран направил протест в СБ ООН из-за использования Вашингтоном стран Залива

Соответствующее обращение направил постоянный представитель при Организации Объединённых Наций Амир Саид Иравани. Отдельное письмо было передано генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.
По информации журналистов, дипломат раскритиковал действия правительств таких стран, как Катар, Кувейт, Объединённые Арабские Эмираты и Саудовская Аравия. По словам Иравани, эти государства «предоставляют США и Израилю свою территорию для ударов по иранским объектам».
Постпред отметил, что в связи с этим Иран оставляет за собой право принять меры для самообороны.
Напомним, ранее газета The Wall Street Journal написала, что Саудовская Аравия позволила Вооружённым силам Соединённых Штатов использовать базу военно-воздушных сил имени короля Фахда, расположенную на западе Аравийского полуострова. Согласно публикации издания, это королевство и Объединённые Арабские Эмираты близки к присоединению к американской операции против Ирана.