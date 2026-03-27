Россия запросила закрытые консультации Совбеза ООН по Ирану

Россия запросила закрытые консультации СБ ООН 27 марта из-за ударов по Ирану.

Источник: © РИА Новости

ООН, 27 мар — РИА Новости. Россия запросила закрытые консультации СБ ООН в связи с ударами по гражданской инфраструктуре на территории Ирана, они пройдут 27 марта в 17.00 мск (10.00 времени Нью-Йорка), сообщил пресс-секретарь российской миссии при ООН Евгений Успенский.

«Российская Федерация запросила проведение закрытых консультаций Совета Безопасности ООН в связи с продолжающимися ударами по гражданской инфраструктуре на территории Ирана, включая объекты образования и здравоохранения. Американское председательство назначило заседание на 27 марта в 10.00 по Нью-Йоркскому времени», — сказал Успенский журналистам.

