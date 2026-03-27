Закрытые консультации СБ ООН по Ирану пройдут 27 марта в 17:00 мск

Россия запросила закрытые консультации СБ ООН в связи с ударами по гражданской инфраструктуре на территории Ирана, они пройдут 27 марта в 17:00 мск (10:00 времени Нью-Йорка).

Об этом сообщил пресс-секретарь российской миссии Евгений Успенский.

«Американское председательство назначило заседание на 27 марта в 10:00 по Нью-Йоркскому времени», — цитирует его РИА Новости.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что принятая СБ ООН резолюция по Ирану не удовлетворила Россию.

Зампредседателя Совета Федерации Константин Косачёв между тем заявил, что решение воздержаться при голосовании по резолюции СБ ООН по Ирану отвечало интересам России.

