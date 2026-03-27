WSJ: Иран не запрашивал у США 10-дневной паузы в ударах по энергообъектам

По их информации, высокопоставленные чиновники Ирана сообщили посредникам о заинтересованности в мирных переговорах с США, однако руководство страны пока не приняло окончательного решения. Отмечается, что представители исламской республики также потребовали от США сократить план из 15 пунктов по прекращению ближневосточного конфликта перед организацией первой встречи.