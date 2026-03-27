Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иранские СМИ сообщили о 83-й волне операции «Правдивое обещание 4»

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Иран проводит 83-ю волну операции «Правдивое обещание 4», сообщает телеканал Press TV.

О 82-й волне ударов сообщалось в четверг утром.

«В ходе 83-й волны операции “Правдивое обещание 4” иранские вооруженные силы выразили благодарность народам Германии, Индии, Испании и Пакистана за солидарность с Ираном», — сообщает телеканал.

Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.

