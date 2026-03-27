Афганистан хочет покупать у России дизель и бензин, заявили в МИД

РИА Новости: Кабулов: Афганистан заинтересован в покупке энергоносителей из РФ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Афганистан заинтересован в покупке российских энергоносителей, в том числе дизельного топлива и бензина, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, советник министра иностранных дел Замир Кабулов.

«Экспорт российских энергоносителей в Афганистан включен в переговорную повестку. По понятным причинам обойдусь без цифр и конкретных схем поставок. Скажу только, что афганцы проявляют практический интерес к закупкам нашей продукции, в особенности дизельного топлива и бензина», — сказал Кабулов.

