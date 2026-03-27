Глава генштаба ЦАХАЛ предупредил о риске развала израильской армии

Начальник генерального штаба Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир заявил о риске развала армии.
По его словам, одна из причин заключается в дефиците кадров.
«Если не будет найдено решение проблемы нехватки личного состава, армия Израиля может вскоре развалиться, предупредил начальник генерального штаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Эяль Замир в своём выступлении на заседании кабинета безопасности», — пишет издание The Jerusalem Post.
Ранее мэр израильского Маргалийота Эйтан Давиди расплакался в прямом эфире из-за неспособности ЦАХАЛ защитить города от обстрелов.