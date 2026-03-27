В Вашингтоне рассказали об истории Большого театра к его юбилею

ВАШИНГТОН, 27 мар — РИА Новости. Историю Большого театра к юбилею главной российской сцены рассказали в Центре культуры РФ в Вашингтоне, передает корреспондент РИА Новости.

В 2026 году Большому театру исполняется 250 лет.

«Великий русский культурный код формировался здесь», — рассказали гостям вечера о главной сцене страны.

На мероприятии, организованном центром и функционирующем при нем историческим обществом, рассказали о главных вехах в работе театра, связанных с историей РФ и развитием российской культуры.

Историю главной российской сцены посетителям РКЦ через произведения Петра Чайковского, Михаила Глинки, Модеста Мусоргского и других русских композиторов рассказывали пианистка, лауреат международных конкурсов Дарья Васильева и выпускница консерватории Донецка, преподаватель колледжа в Вирджинии Анна Биллиас.

Дети российских дипломатов читали стихи и монологи о театре.

«Наше историческое общество — это наше гордость. Это люди, которые ценят, чтят и уважают нашу культуру», — поблагодарила участников мероприятия руководитель РКЦ Ольга Головащенко.