В России начали продавать наклейки для банковских карт с цитатами Путина

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Наклейки для банковских карт с цитатами президента России Владимира Путина появились в продаже на российских маркетплейсах, выяснило РИА Новости.
Наклейку с цитатой главы государства «Везет дуракам, а мы работаем с утра до ночи» можно приобрести от 100 рублей. На ней также изображен сам президент, а под цитатой стоит его подпись.
Другой продавец предлагает двусторонние наклейки с цитатой «Нравится, не нравится, терпи, моя красавица. Надо исполнять». На обратной стороне изображен герб России, а под ней также подпись главы государства. Такая наклейка обойдется покупателям в 275 рублей. В описании товара указано, что наклейка сделана из самоклеящейся виниловой пленки с ламинацией и защитит банковские карты от царапин и повреждений.