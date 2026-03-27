Трамп раскритиковал Макрона за запоздалую реакцию на конфликт с Ираном

Президент США Дональд Трамп 26 марта в эфире Fox News выступил с критикой в адрес французского лидера Эммануэля Макрона, обвинив его в несвоевременной реакции на конфликт с Ираном.

Источник: Reuters

По словам американского лидера, Макрон не торопился с отправкой военных кораблей и связался с ним уже после начала боевых действий.

«Дональд, Дональд, могу я перезвонить вам на следующей неделе?» — спародировал Трамп обращение французского лидера.

Глава Белого дома отметил, что предложение помощи со стороны Франции поступило слишком поздно.

«Мы победили. Вы мне больше не нужны. Мне бы они (корабли. — Ред.) пригодились до победы, а не после», — заявил Трамп.

Трамп 20 марта раскритиковал НАТО, назвав альянс бумажным тигром, из-за отказа поддержать возможную военную операцию в Ормузском проливе. Американский лидер уже ранее обращался к странам, зависящим от нефти, поставляемой через перекрытый Ираном Ормузский пролив, с призывом обеспечить безопасность этого транспортного маршрута.

