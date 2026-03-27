Российские ученые научились прогнозировать старение иммунной системы

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Ученые Сеченовского университета научились прогнозировать траекторию старения иммунной системы, для этого была разработана специальная математическая модель, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
«Исследователи Центра математического моделирования в разработке лекарств Первого МГМУ разработали математическую модель, которая впервые позволяет количественно оценить, как стареет иммунная система человека на протяжении всей жизни — от первых дней до глубокой старости», — сообщили в вузе.
Там уточнили, что модель помогает не только рассчитать скорость старения иммунитета, но и понять, как происходит адаптация иммунных клеток после удаления тимуса — главной «фабрики» Т- клеток.
По словам одного из авторов работы, научного сотрудника Центра математического моделирования в разработке лекарств Виктории Кулеш, пик численности иммунных Т-клеток составляет четыре года, потом идет их спад в юности, а затем фиксируются новые подъемы к 40 и 64 годам.
«В дальнейшем команда планирует расширить модель для описания патологических состояний — например, инфекций, онкологических и аутоиммунных заболеваний, а также различных терапевтических вмешательств», — пояснили в пресс-службе.
В вузе рассказали, что в перспективе на основе модели создадут виртуальную платформу работы иммунной системы. Она будет востребована при разработке новых лекарств для борьбы с инфекционными и аутоиммунными заболеваниями, а также для коррекции процессов старения.