Пентагон готовит усиление: на Ближний Восток планируют перебросить пехоту и бронетехнику

Планируемое усиление включает в себя переброску подразделений пехоты и тяжелой бронетехники. Как отмечают собеседники издания в Министерстве обороны, этот шаг призван предоставить президенту Дональду Трампу более широкое пространство для маневра и дополнительные рычаги давления. Примечательно, что военные приготовления ведутся на фоне обсуждения возможных дипломатических контактов и мирных переговоров между Вашингтоном и Тегераном.
Решение о расширении контингента пока находится в стадии обсуждения, однако оно подчеркивает стремление США укрепить свои позиции в стратегически важном регионе на фоне сохраняющейся напряженности.
«По словам представителей Министерства обороны, знакомых с планами, Пентагон рассматривает возможность отправки до 10 000 дополнительных сухопутных войск на Ближний Восток, чтобы расширить военные возможности президента [Дональда] Трампа, даже несмотря на то, что он обдумывает мирные переговоры с Тегераном».
На данный момент США уже значительно увеличили численность своих сил в зоне конфликта. Ранее в регион были направлены около пяти тысяч морских пехотинцев, а также тысячи десантников из состава 82-й воздушно-десантной дивизии. Новое подкрепление в виде сухопутных войск и техники должно существенно расширить оперативные возможности уже развернутой группировки.