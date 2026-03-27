Подпись Трампа появится на долларовых купюрах

Глава ведомства Скотт Бессент назвал это решение мощным способом признать исторические достижения Америки и её президента. Казначей США Брэндон Бич добавил, что печать подписи действующего главы государства не только уместна, но и вполне заслужена.
Первые купюры номиналом 100 долларов с новой подписью начнут печатать в июне, затем изменения затронут и другие банкноты. При этом подпись казначея США будет убрана впервые за 165 лет, а дизайн денег в остальном останется без изменений.
Ранее сообщалось, что рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа снизился до 36% — это минимальный показатель с момента его возвращения в Белый дом. Одной из причин снижения называют рост цен на топливо и недовольство экономической ситуацией.
