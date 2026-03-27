Трамп: доходы США от венесуэльской нефти окупили нападение на республику

«В первую неделю мы получили 100 млн баррелей нефти. Мы более чем окупили всю атаку, на самом деле мы заработали в четыре-пять раз больше стоимости этого нападения», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.
3 января США атаковали гражданские и военные объекты в Венесуэле, захватили и вывезли ее президента Николаса Мадуро с супругой Силией Флорес. 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Им инкриминируют причастность к наркоторговле. Мадуро с супругой вину не признали. Функции главы государства в Венесуэле исполняет уполномоченный президент Делси Родригес, занимавшая при Мадуро пост исполнительного вице-президента республики.