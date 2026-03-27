Российский морпех рассказал о применении ВСУ мин, напоминающих одуванчики

ДОНЕЦК, 27 мар — РИА Новости. Боевики ВСУ применяют мины с множеством тонких взрывателей на добропольском направлении, рассказал РИА Новости водитель подразделения морской пехоты, действующего в интересах группировки войск «Центр», с позывным «Русич».
По словам военнослужащего 61-й гвардейской бригады, речь идёт о боеприпасах, которые рассеиваются после приземления и разлетаются.
«Они разлетаются по кругу, как одуванчик. Достаточно задеть один из таких “волосков”, чтобы произошла детонация», — отметил военнослужащий.
Он добавил, что такой тип минирования производит детонацию спустя шесть суток. «При этом через шесть суток такие мины сами взрываются», — добавил «Русич».