Россия предъявила претензии МАГАТЭ по ситуации вокруг ЗАЭС

Россия выразила претензии к Международному агентству по атомной энергии из-за оценок ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова.
По его словам, вопрос поднимался на встрече российской стороны с представителями МАГАТЭ, прошедшей в Москве в марте. Такие консультации проходят регулярно, примерно раз в три-четыре месяца.
В переговорах участвуют представители профильных ведомств, включая госкорпорацию «Росатом», Министерство иностранных дел, Министерство обороны, Росгвардию и Ростехнадзор. Делегацию возглавляет генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.
Ульянов отметил, что представители российской стороны указали на различия в освещении событий на атомных объектах, находящихся под контролем Киева, и на Запорожской АЭС. По его оценке, агентству не удается обеспечить беспристрастность и объективность.
Ранее в марте Лихачев заявлял, что обстановка вокруг станции и города Энергодар остается напряженной. Он также указывал на регулярные обстрелы городской инфраструктуры.
Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. В октябре 2022 года станция перешла под контроль России. Генерация электроэнергии на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки находятся в режиме холодного останова.
