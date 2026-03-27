Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия предъявила претензии МАГАТЭ по ситуации вокруг ЗАЭС

Россия выразила претензии к Международному агентству по атомной энергии из-за оценок ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова.

По его словам, вопрос поднимался на встрече российской стороны с представителями МАГАТЭ, прошедшей в Москве в марте. Такие консультации проходят регулярно, примерно раз в три-четыре месяца.

В переговорах участвуют представители профильных ведомств, включая госкорпорацию «Росатом», Министерство иностранных дел, Министерство обороны, Росгвардию и Ростехнадзор. Делегацию возглавляет генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.

Ульянов отметил, что представители российской стороны указали на различия в освещении событий на атомных объектах, находящихся под контролем Киева, и на Запорожской АЭС. По его оценке, агентству не удается обеспечить беспристрастность и объективность.

Ранее в марте Лихачев заявлял, что обстановка вокруг станции и города Энергодар остается напряженной. Он также указывал на регулярные обстрелы городской инфраструктуры.

Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. В октябре 2022 года станция перешла под контроль России. Генерация электроэнергии на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки находятся в режиме холодного останова.

МАГАТЭ: организация на службе в интересах мирного атома
Развитие атомных технологий и появление ядерного оружия потребовало создания специальной организации для контроля за опасными технологиями. В результате при ООН сформировали МАГАТЭ — Международное агентство по атомной энергии. Собрали главную о нем информацию.
Читать дальше