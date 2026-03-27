Россия предъявила претензии МАГАТЭ по ситуации вокруг ЗАЭС

Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. В октябре 2022 года станция перешла под контроль России. Генерация электроэнергии на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки находятся в режиме холодного останова.