Hill: член Конгресса США Луна провела экскурсию для депутатов Госдумы

Член Палаты представителей США Анна Паулина Луна провела экскурсию для делегации депутатов Госдумы, которые прибыли по её приглашению в Вашингтон.

Источник: Аргументы и факты

Член Палаты представителей американского Конгресса Анна Паулина Луна провела частную экскурсию по Капитолию для членов делегации депутатов Госдумы, которые прибыли в США, сообщила газета The Hill.

В частности, она показала российским парламентариям кабинет спикера Палаты представителей Майка Джонсона. Журналистка газеты Лора Келли опубликовала в социальной сети X* видеозапись с депутатами ГД в здании Конгресса.

Издание также привело заявление Луны, которая пояснила, что американский парламент должен «устанавливать коммуникацию и укреплять диалог, особенно с одной из крупнейших мировых ядерных держав».

Напомним, ранее в США по приглашению Анны Паулины Луны прибыла делегация из пяти депутатов Госдумы. 26 марта они встретились с представителями от обеих партий США, имеющих места в Конгрессе.

Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев сообщил, что.

27 марта эта группа российских депутатов должна пообщаться с должностными лицами Совета национальной безопасности при Белом доме и принять участие в дискуссии с политологами.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев назвал визит делегации Госдумы в США историческим событием.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше