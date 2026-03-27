В частности, она показала российским парламентариям кабинет спикера Палаты представителей Майка Джонсона. Журналистка газеты Лора Келли опубликовала в социальной сети X* видеозапись с депутатами ГД в здании Конгресса.
Издание также привело заявление Луны, которая пояснила, что американский парламент должен «устанавливать коммуникацию и укреплять диалог, особенно с одной из крупнейших мировых ядерных держав».
Напомним, ранее в США по приглашению Анны Паулины Луны прибыла делегация из пяти депутатов Госдумы. 26 марта они встретились с представителями от обеих партий США, имеющих места в Конгрессе.
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев сообщил, что.
27 марта эта группа российских депутатов должна пообщаться с должностными лицами Совета национальной безопасности при Белом доме и принять участие в дискуссии с политологами.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев назвал визит делегации Госдумы в США историческим событием.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.