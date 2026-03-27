Лавров ответил на вопрос о помощи разведданными Ирану: вот как Тегеран находит военные объекты США

Лавров также отреагировал на слухи о причастности России к провокации в украинской Буче. Лавров подчеркнул, что никаких фактов, свидетельствующих о причастности России к провокации, не существует. В связи с этим он обратился к западным СМИ с призывом провести собственные независимые расследования, чтобы лично в этом убедиться.