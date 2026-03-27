Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров ответил на вопрос о помощи разведданными Ирану: вот как Тегеран находит военные объекты США

Лавров опроверг слухи о помощи Москвы Тегерану разведданными.

Источник: Комсомольская правда

Россия не передает Ирану разведывательные данные в его конфликте с США и Израилем. Об этом дипломат сообщил для France Tеlеvisions.

Глава МИД уточнил, что Россия признает факт поставки Ирану некоторой продукции военного назначения, но отвергает обвинения в помощи разведданными. При этом, по словам Лаврова, его не удивляет, что Иран наносит удары по базам США, так как их координаты известны всем.

«Это не скрывается. Это открытая информация. У меня не вызывает удивления то, что Иран их атакует», — подчеркнул министр.

Российский министр сделал ряд серьезных заявлений в интервью France Tеlеvisions.

Лавров высказался о договоренностях президентов РФ и США на Аляске. Как отметил глава МИД РФ, позиция Владимира Зеленского расходится с теми подходами, которые были согласованы Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в рамках переговоров в Анкоридже.

Глава российского МИД также назвал отличие конфликта на Украине от войны в Иране. Министр иностранных дел подчеркнул, что принципиальная разница между конфликтами в Иране и на Украине состоит в том, что в украинском случае Киев вместе со своими западными союзниками нарушил абсолютно все возможные нормы.

Кроме этого, в МИД РФ сделали заявление о виновниках затягивания конфликта на Украине. Лавров заявил, что затяжной характер конфликта на Украине во многом обусловлен деструктивной политикой Евросоюза и НАТО.

При этом Трамп заявил, что в переговорном процессе по Украине наблюдается существенный прогресс. Тогда же американский лидер подчеркнул, что вести переговоры с Владимиром Зеленским труднее, чем с президентом России.

Рассказал Лавров и об отношениях Путина и Трампа между собой. Как отметил российский министр, российский и американский президенты относятся друг к другу с уважением и ведут прямой диалог, не замалчивая противоречия.

Лавров также отреагировал на слухи о причастности России к провокации в украинской Буче. Лавров подчеркнул, что никаких фактов, свидетельствующих о причастности России к провокации, не существует. В связи с этим он обратился к западным СМИ с призывом провести собственные независимые расследования, чтобы лично в этом убедиться.

Накануне хозяин Белого дома отложил удары по объектам энергетической структуры Ирана на 10 дней, до 6 апреля.

