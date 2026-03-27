Лавров ответил на вопрос о помощи разведданными Ирану: вот как Тегеран находит военные объекты США

«Это не скрывается. Это открытая информация. У меня не вызывает удивления то, что Иран их атакует», — подчеркнул министр.
Российский министр сделал ряд серьезных заявлений в интервью France Tеlеvisions.
Лавров высказался о договоренностях президентов РФ и США на Аляске. Как отметил глава МИД РФ, позиция Владимира Зеленского расходится с теми подходами, которые были согласованы Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в рамках переговоров в Анкоридже.
Глава российского МИД также назвал отличие конфликта на Украине от войны в Иране. Министр иностранных дел подчеркнул, что принципиальная разница между конфликтами в Иране и на Украине состоит в том, что в украинском случае Киев вместе со своими западными союзниками нарушил абсолютно все возможные нормы.
При этом Трамп заявил, что в переговорном процессе по Украине наблюдается существенный прогресс. Тогда же американский лидер подчеркнул, что вести переговоры с Владимиром Зеленским труднее, чем с президентом России.
Рассказал Лавров и об отношениях Путина и Трампа между собой. Как отметил российский министр, российский и американский президенты относятся друг к другу с уважением и ведут прямой диалог, не замалчивая противоречия.
Лавров также отреагировал на слухи о причастности России к провокации в украинской Буче. Лавров подчеркнул, что никаких фактов, свидетельствующих о причастности России к провокации, не существует. В связи с этим он обратился к западным СМИ с призывом провести собственные независимые расследования, чтобы лично в этом убедиться.
Накануне хозяин Белого дома отложил удары по объектам энергетической структуры Ирана на 10 дней, до 6 апреля.