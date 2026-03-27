Конгрессмен Оглс поддержал развитие диалога с Россией.

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Конгрессмен-республиканец от штата Теннесси Энди Оглс поддержал развитие диалога с Россией и стремление к обсуждению мира и двусторонних отношений.
«Сегодня, впервые почти за четверть века, пять членов конгресса (представителей обеих партий) встретились с пятью членами российской Думы для обсуждения мира и двусторонних отношений. Мы продолжим развивать этот диалог и добиваться мира в поддержку стремления этой администрации к миру, а также к экономическим возможностям», — написал Оглс в соцсети Х.
Делегация депутатов Госдумы в четверг провела переговоры с членами конгресса США. Как отметил ранее в беседе с РИА Новости посол России в США Александр Дарчиев, переговоры прошли успешно.