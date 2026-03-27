Аналитик Макгрегор: США не одержат победу, потому что воюют старыми методами

Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор выразил мнение, что Соединённые Штаты не смогут одержать победу над Ираном, так как используют старые методы, а Тегеран, в свою очередь, ведёт «войну будущего».

«США пытаются вести войну так, как они это делали, по крайней мере, с 1944 года. Это старый подход…», — подчеркнул эксперт.

По его словам, то, что происходит сегодня на Ближнем Востоке — это война ракет, беспилотных и пилотируемых систем.

«Всего понемногу, но с максимальной точностью, с максимальным контролем и постоянным наблюдением. США не выиграют эту войну, если будут действовать так, как сейчас. Они могут выпустить все ракеты до последней, но в итоге обнаружат, что это ничего не дало», — добавил Макгрегор.

В NYT ранее писал, что атаки Ирана вынудили американских военных покинуть базы и работать удалённо.

В Axios между тем утверждают, что Пентагон готовится к «сокрушительному финальному удару» по Ирану.

