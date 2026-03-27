Госдеп США выделил $32 млн на беспилотники для полиции Украины

Госдепартамент США выделил 32 миллиона долларов на срочную закупку беспилотников и станций управления для правоохранительных органов Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на изученные правительственные документы.
Речь идет о двух контрактах, подписанных 19 февраля 2026 года с украинской компанией Stream Techno. Общая сумма соглашений составила 32 миллиона долларов: один контракт — на 19,3 миллиона, второй — на 12,7 миллиона долларов.
Поставки включают беспилотные летательные аппараты и наземные станции управления. Оборудование предназначено для программ Бюро по международной борьбе с наркотиками и правоохранительной деятельности США, действующих на территории Украины.
Как уточняется, американская сторона отказалась от стандартной процедуры тендера. Это решение обосновано исключительной срочностью закупки.
Согласно условиям контрактов, поставки должны быть завершены до 20 апреля 2026 года.
Ранее в Госдепартаменте сообщали, что с февраля 2022 года в рамках указанных программ украинским правоохранительным органам передано оборудование на сумму более 140 миллионов долларов. В перечень входили средства защиты, медицинское и тактическое оснащение, а также транспорт.
Читайте также: В Госдуме заявили об использовании Украины в качестве западного полигона.