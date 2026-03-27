Лавров: США хотят забрать себе газопроводы «Северный поток»

Министр также напомнил, что в 2022 году трубопроводы были атакованы украинскими диверсантами при очевидной поддержке западных спецслужб. Лавров подчеркнул, что это были целенаправленные действия.
Также в интервью французскому телевидению Лавров заявил, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп выстраивали диалог на основе взаимного уважения и прямоты. По его словам, лидеры не всегда соглашались друг с другом, однако умели вести откровенный разговор, не скрывая разногласий.
