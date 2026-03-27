Избитую людьми в Бразилии капибару смогут вернуть в природу

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 27 мар — РИА Новости. Состояние капибары, избитой людьми в Бразилии, значительно улучшилось, ее смогут вернуть в природу, сообщил РИА Новости ветеринар Джефферсон Пирес, занимающийся не лечением.
Ранее восемь человек были задержаны в Бразилии из-за жестокого обращения с капибарой. Животное находится в центре для реабилитации.
«Капибара чувствует себя хорошо. Ее состояние значительно улучшилось. Она прибыла сюда в крайне дезориентированном состоянии, с носовым кровотечением и травмой левого глаза, а также с несколькими ранами на ребрах, туловище», — рассказал ветеринар.
Он добавил, что она активна, хорошо ест, пьет и даже начала устраивать беспорядок вокруг себя, что очень типично для капибар: она перевернула емкости с едой, водой и травой. Это хороший знак, полагает Пирес.
«Думаю, мы сможем её выпустить. Но есть вероятность, что она может потерять зрение в левом глазу. Мы собираемся показать её офтальмологу. Если она потеряет зрение, её придётся выпустить в экологический парк, подальше от автомобильного движения. Если же зрение будет в норме, она вернётся туда, откуда ее привезли», — сказал врач.
Пирес отметил, что сталкивается с таким случаем впервые в его практике и выразил сожаление, что в Бразилии наказание за жестокое обращение с животными несущественное. Вместе с тем, он рассказал, что случай получил большую огласку в обществе, многие люди пишут ему, спрашивают, чем и как можно помочь животному.