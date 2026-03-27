Врач: при аллергии на пыльцу берёзы возможны реакции на яблоки, груши и морковь

С началом сезона цветения у людей с поллинозом усиливаются симптомы — насморк, зуд в носу, слезотечение, кашель. Однако не все знают, что в этот период реакцию могут провоцировать не только пыльца растений, но и некоторые продукты питания.
Об этом рассказала в беседе с RT врач — аллерголог-иммунолог Анна Усачёва, заведующая консультативно-диагностическим центром Российской детской клинической больницы Минздрава России, кандидат медицинских наук.
«Известен факт, что у части пациентов с аллергией на пыльцу развивается так называемый синдром перекрёстной пищевой аллергии. Это состояние связано с тем, что белки некоторых продуктов по своей структуре похожи на белки пыльцы растений. Иммунная система “ошибается” и реагирует на них так же, как на аллерген», — предупредила специалист.
Отмечается, что перекрёстные реакции могут возникнуть у людей с аллергией на пыльцу деревьев, злаков и сорных трав в любое время года.
«Но в весенне-летний период выраженность этих реакций возрастает», — рассказала эксперт.
Она добавила, что при аллергии на пыльцу берёзы возможны реакции на яблоки, груши, косточковые фрукты (вишню, черешню, персики), морковь и орехи.
«При чувствительности к злаковым травам — на пшеницу, овёс, кукурузу. При аллергии на сорные травы (например, полынь) — на дыню, арбуз, бананы и специи. Важно понимать, что речь не идёт о строгом запрете этих продуктов для всех. Реакции индивидуальны: у кого-то они отсутствуют или проявляются в виде лёгкого зуда в полости рта, у других могут быть более выраженными», — предостерегла врач.
По её словам, наиболее типичными симптомами перекрёстной пищевой аллергии являются зуд и жжение во рту, покалывание губ и языка, першение в горле, иногда — отёк слизистых.
«Как правило, такие реакции возникают быстро после употребления продукта и чаще связаны со свежими (сырыми) овощами и фруктами. Термическая обработка может снижать аллергенность, так как изменяет структуру белков. В период активного цветения рекомендуется внимательно отслеживать индивидуальные реакции, при появлении симптомов временно исключать провоцирующие продукты, отдавать предпочтение термически обработанной пище, не вводить в рацион новые потенциально аллергенные продукты», — посоветовала специалист.
Отдельно стоит отметить, что соблюдение чрезмерно строгих ограничений без подтверждённой реакции не рекомендуется, заявила она.
«Это может привести к необоснованному сужению рациона, особенно у детей. Однако если у человека уже были признаки перекрёстной пищевой аллергии, например зимой он чувствовал лёгкое покалывание во рту от персика, то в мае от того же персика у него может начаться отёк горла. При выраженных симптомах или сомнениях важно обратиться к врачу-аллергологу. Специалист поможет определить причинно-значимые аллергены и даст индивидуальные рекомендации по питанию», — заключила эксперт.
Ранее врач-терапевт, кардиолог кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе с RT рассказал, какие симптомы могут свидетельствовать о наличии аллергии.