Постпред при ООН: Иран осуждает политику нормализации убийств чиновников

Постпред Ирана при ООН направил Гутерришу письмо с осуждением политики США и Израиля, направленной на превращение в норму убийств высокопоставленных государственных чиновников.

Источник: Аргументы и факты

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани направил обращение генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и председателю Совета Безопасности Майку Уолтцу. В документе выражается резкое осуждение политики США и Израиля, которую Тегеран рассматривает как попытку узаконить практику ликвидации высокопоставленных государственных деятелей.

В письме подчеркивается, что подобные действия, по оценке иранской стороны, могут рассматриваться как проявление государственного терроризма и представляют угрозу международной безопасности. Иравани указал на сообщения СМИ о возможном включении в списки целей ряда иранских официальных лиц, включая министра иностранных дел Аббаса Аракчи и председателя парламента Мохаммада Багер Галибафа, отметив, что даже временное исключение из таких списков не снимает самой угрозы.

Иранский дипломат призвал Совет Безопасности дать однозначную оценку подобным действиям, привлечь виновных к ответственности и добиться прекращения практик, которые, по мнению Тегерана, нарушают международное право. В документе также отмечается, что отсутствие реакции со стороны международного сообщества может создать опасный прецедент и подорвать основы глобальной безопасности.

Ранее иранские власти направили в Совет Безопасности ООН письмо, в котором выразили протест против того, что США использовали территорию стран Персидского залива для атак на Иран.

