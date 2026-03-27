Постпред при ООН: Иран осуждает политику нормализации убийств чиновников

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани направил обращение генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и председателю Совета Безопасности Майку Уолтцу. В документе выражается резкое осуждение политики США и Израиля, которую Тегеран рассматривает как попытку узаконить практику ликвидации высокопоставленных государственных деятелей.
В письме подчеркивается, что подобные действия, по оценке иранской стороны, могут рассматриваться как проявление государственного терроризма и представляют угрозу международной безопасности. Иравани указал на сообщения СМИ о возможном включении в списки целей ряда иранских официальных лиц, включая министра иностранных дел Аббаса Аракчи и председателя парламента Мохаммада Багер Галибафа, отметив, что даже временное исключение из таких списков не снимает самой угрозы.
Иранский дипломат призвал Совет Безопасности дать однозначную оценку подобным действиям, привлечь виновных к ответственности и добиться прекращения практик, которые, по мнению Тегерана, нарушают международное право. В документе также отмечается, что отсутствие реакции со стороны международного сообщества может создать опасный прецедент и подорвать основы глобальной безопасности.
Ранее иранские власти направили в Совет Безопасности ООН письмо, в котором выразили протест против того, что США использовали территорию стран Персидского залива для атак на Иран.