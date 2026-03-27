РФ запросила консультации СБ ООН из-за ударов по гражданским объектам Ирана

Россия направила запрос для проведения закрытых консультаций Совета Безопасности ООН в связи с ударами, которым подверглись объекты гражданской инфраструктуры Ирана, в том числе образовательные и медицинские учреждения, сообщил пресс-секретарь постоянного представителя России при ООН Евгений Успенский.
Он уточнил, что американская сторона, которая сейчас председательствует в Совбезе, назначила проведение мероприятия на 10:00 по местному времени (17:00 мск) 27 марта.
Напомним, 25 марта государственная телерадиокомпания Ирана со ссылкой на главу Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд сообщила, что.
Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в беседе с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем призвал Организацию Объединенных Наций настаивать на привлечении к ответственности государств, нарушающих её Устав и подрывающих основы международного права.