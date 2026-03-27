WSJ: Иран не запрашивал у США паузы в ударах по энергообъектам

По данным издания, иранские представители через посредников дали понять, что заинтересованы в возможных переговорах с Вашингтоном, однако окончательное решение на этот счёт пока не принято. Также сообщается, что Тегеран предложил сократить предложенный американской стороной план урегулирования конфликта, состоящий из 15 пунктов, прежде чем переходить к организации встречи.