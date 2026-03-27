WSJ: Иран не запрашивал у США паузы в ударах по энергообъектам

Власти Ирана не направляли Соединенным Штатам запрос о временной приостановке ударов по энергетической инфраструктуре страны. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённые источники.
По данным издания, иранские представители через посредников дали понять, что заинтересованы в возможных переговорах с Вашингтоном, однако окончательное решение на этот счёт пока не принято. Также сообщается, что Тегеран предложил сократить предложенный американской стороной план урегулирования конфликта, состоящий из 15 пунктов, прежде чем переходить к организации встречи.
Кроме того, источники указывают, что иранская сторона не намерена обсуждать в рамках переговоров свою ракетную программу и не рассматривает возможность отказа от обогащения урана, что остаётся одним из ключевых разногласий между сторонами.
Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что считает военное противостояние с Ираном фактически завершённым и оценивает его исход как полностью успешный для американской стороны.