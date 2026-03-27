Генсек НАТО заигрывает с США, говоря о переговорах за Киев, заявил Мирошник

РИА Новости: Мирошник: Рютте заигрывает с США, пытаясь прибиться к переговорам.

Источник: © РИА Новости

ЖЕНЕВА, 27 мар — РИА Новости. Говоря за Владимира Зеленского о его готовности к мирному соглашению, генсек НАТО Марк Рютте заигрывает с США, пытаясь прибиться к переговорам, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«Ряд заявлений, которые делаются европейцами или бюрократами каких-то международных организаций, являются всего лишь таким способом заигрывания перед Соединёнными Штатами. Когда (президент США) Дональд Трамп заявляет повестку, говоря: “я хочу мирного урегулирования”, то целый ряд игроков, задействованных или заинтересованных в этом процессе, вдруг делают заявление о том, что “конечно, мы же тоже хотим мира”, — сказал он.

При этом, по его словам, «мир начинает трактоваться на таких условиях, что это миром никак не является».

«Мир — это компромисс, и компромисс с обеих сторон, а когда идёт навязывание с одной стороны повестки, которая неприемлема для другой стороны, то вряд ли это можно назвать миром, если та сторона не имеет какого-то чрезвычайного превосходства. Когда она имеет своё чрезвычайное превосходство, она на поле боя это доказывает. А сейчас Украина проигрывает, а Европа истощает свои финансовые запасы, продолжая финансирование конфликта», — указал дипломат.

Ранее в интервью телеканалу CBS News Рютте заявил, что Владимир Зеленский в беседе с ним якобы изъявил желание заключить сделку с Россией.

Россия не раз заявляла, что готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, опираясь на понимания, достигнутые президентами РФ и США на саммите на Аляске, включая устранение первопричин конфликта в виде угроз национальной безопасности России.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что удивлен нежеланием главы киевского режима заключить сделку для украинского урегулирования. Как подчеркнул американский лидер, с Зеленским «гораздо сложнее заключить сделку», чем с президентом России Владимиром Путиным.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше