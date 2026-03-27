Евросоюз отказался пересматривать запрет на импорт ядерного топлива России

В Еврокомиссии сообщили, что, несмотря на нарастающий из-за конфликта на Ближнем Востоке энергетический кризис и просьбы Венгрии, ЕС продолжит отказываться от российских энергоносителей, включая ядерное топливо.
Как пишет газета «Известия», работа над поэтапным выводом атомной отрасли России из европейских цепочек продолжается.
При этом уточняется, что возможный отказ от российского ядерного топлива напрямую затрагивает пять стран ЕС — Болгарию, Чехию, Финляндию, Венгрию и Словакию. В них расположены реакторы советского и российского типа.
Согласно статье для этих стран отказ от российского ядерного цикла означает долгий переход на альтернативное топливо, что может обернуться ростом издержек и цен на электроэнергию.
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев ранее отметил, что у Британии скоро не будет топлива для «перехвата» чего бы то ни было.
Во Франции между тем создали петицию о снятии санкций с России из-за роста цен на топливо.