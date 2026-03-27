Хуситы пригрозили вступить в конфликт на Ближнем Востоке

14 марта член политбюро «Ансар Аллах» Мухаммед аль-Бухейти заявил, что движение находится в полной координации с Тегераном, а решение о военной поддержке Ирана будет объявлено в подходящее время. На следующий день один из представителей сформированных хуситами вооруженных сил Абед ас-Саур пригрозил, что в случае принятия решения о вмешательстве первой мерой может стать официальное объявление морской блокады США и Израиля, а также полное закрытие Баб-эль-Мандебского пролива для любых судов, идущих в израильские порты. Как сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, Саудовская Аравия пытается не допустить вступления хуситов в конфликт США и Израиля с Ираном дипломатическим путем. По данным издания, США и Израиль в свою очередь стараются избегать провокаций, которые могли бы вовлечь движение в военные действия.