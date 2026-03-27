В МИД назвали неприемлемым размещение военных объектов США в Афганистане

РИА Новости: Кабулов: отправка военных объектов США в Афганистан — неприемлема.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Россия считает категорически неприемлемым размещение американских военных объектов на территории Афганистана, как и возвращение США на авиабазу «Баграм», заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, советник министра иностранных дел Замир Кабулов.

«Считаем категорически неприемлемым размещение военных объектов и инфраструктуры США и НАТО на территории Афганистана или соседних с ним государств под любыми предлогами. Надеемся, что власти Исламского Эмирата Афганистан продолжат придерживаться аналогичного подхода», — сказал Кабулов, отвечая на вопрос о том, насколько высоко в РФ оценивают риски того, что США вновь потребуют от властей Афганистана предоставить им доступ на авиабазу «Баграм» на фоне наращивания американских сил на Ближнем Востоке из-за кризиса вокруг Ирана.

Он напомнил, что администрация президента США Дональда Трампа постоянно озвучивает требование о возвращении под контроль США афганской авиабазы «Баграм», утраченной американцами «после их бесславного бегства из Афганистана в августе 2021 года».

«Так что в таких “хотелках” нет ничего нового», — заключил Кабулов.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше