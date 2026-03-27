Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Машаров: россиянам грозят штрафы за незаконную установку кондиционеров

Россиянам, проживающим в многоквартирных домах, может грозить штраф за незаконную установку кондиционера, сообщил член комиссии ОП России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Так, по его словам, статья о нарушении правил пользования жилыми помещениями устанавливает за незаконную установку кондиционера в жилом доме штраф от 2 до 2,5 тыс. рублей.

Машаров отметил, что согласно жилищному кодексу, фасад дома является общим имуществом собственников жилья, и, следовательно, изменения, связанные с фасадом, должны быть согласованы на общем собрании собственников квартир.

Кроме того, уточняет РИА Новости, монтаж кондиционера на объекте культурного наследия без согласования может привести к штрафу от 15 тыс. рублей до 200 тыс. рублей.

Ранее адвокат Тимур Харди рассказал, когда монтаж кондиционера требует согласования с УК.

Также адвокат Михаил Салкин рассказал в беседе с RT, требуется ли разрешение для остекления балкона.