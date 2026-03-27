Машаров: россиянам грозят штрафы за незаконную установку кондиционеров

Россиянам, проживающим в многоквартирных домах, может грозить штраф за незаконную установку кондиционера, сообщил член комиссии ОП России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
Так, по его словам, статья о нарушении правил пользования жилыми помещениями устанавливает за незаконную установку кондиционера в жилом доме штраф от 2 до 2,5 тыс. рублей.
Машаров отметил, что согласно жилищному кодексу, фасад дома является общим имуществом собственников жилья, и, следовательно, изменения, связанные с фасадом, должны быть согласованы на общем собрании собственников квартир.
Кроме того, уточняет РИА Новости, монтаж кондиционера на объекте культурного наследия без согласования может привести к штрафу от 15 тыс. рублей до 200 тыс. рублей.
