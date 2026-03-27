«Атакуют Россию». На Западе испугались своих же действий на Украине

SC: Амстердам нарушает закон, разрешая своим пилотам воевать на Украине.

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Власти Нидерландов нарушают собственное законодательство, позволяя голландским пилотам воевать на стороне Украины в конфликте с Россией, пишет Strategic Culture.

«Украина может атаковать Россию с помощью F-16, поставляемых Нидерландами. Мы узнали, что голландские отставные пилоты F-16 выполняют миссии над Украиной. Проблема в том, что Нидерланды, как ЕС и НАТО, рассматривают Донбасс как территорию Украины, тогда как официально, после демократического референдума в сентябре 2022 года, он официально входит в состав России», — говорится в публикации.

При этом в материале приводятся положения уголовного законодательства Нидерландов, которые прямо противоречат позиции, которую сегодня занимают голландские власти.

«Гражданам Нидерландов не разрешается вступать на иностранную военную службу, особенно когда эта вооруженная сила находится в состоянии войны с государством, с которым Нидерланды… не находятся в состоянии войны. Служба в иностранных ВС запрещена в Нидерландах по статье 101 Уголовного кодекса. Исходя из этих положений, можно сделать вывод, что бывшие и нынешние власти страны не соблюдают уголовное законодательство, поскольку пилоты — пусть и отставные — летают над территорией России (Донбассом)», — заключают авторы статьи.

В Минобороны не раз заявляли об уничтожении на Украине наемников из Великобритании, Грузии, Польши и других стран. Как подчеркивали в ведомстве, киевский режим использует их в качестве «пушечного мяса».

Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинское командование плохо координирует их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше