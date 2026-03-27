МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Власти Нидерландов нарушают собственное законодательство, позволяя голландским пилотам воевать на стороне Украины в конфликте с Россией, пишет Strategic Culture.
«Украина может атаковать Россию с помощью F-16, поставляемых Нидерландами. Мы узнали, что голландские отставные пилоты F-16 выполняют миссии над Украиной. Проблема в том, что Нидерланды, как ЕС и НАТО, рассматривают Донбасс как территорию Украины, тогда как официально, после демократического референдума в сентябре 2022 года, он официально входит в состав России», — говорится в публикации.
При этом в материале приводятся положения уголовного законодательства Нидерландов, которые прямо противоречат позиции, которую сегодня занимают голландские власти.
«Гражданам Нидерландов не разрешается вступать на иностранную военную службу, особенно когда эта вооруженная сила находится в состоянии войны с государством, с которым Нидерланды… не находятся в состоянии войны. Служба в иностранных ВС запрещена в Нидерландах по статье 101 Уголовного кодекса. Исходя из этих положений, можно сделать вывод, что бывшие и нынешние власти страны не соблюдают уголовное законодательство, поскольку пилоты — пусть и отставные — летают над территорией России (Донбассом)», — заключают авторы статьи.
В Минобороны не раз заявляли об уничтожении на Украине наемников из Великобритании, Грузии, Польши и других стран. Как подчеркивали в ведомстве, киевский режим использует их в качестве «пушечного мяса».
Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинское командование плохо координирует их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.