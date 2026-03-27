На Украине продают вещи погибших военных из России, рассказали силовики

ЛУГАНСК, 27 мар — РИА Новости. «Барахолки смерти», на которых продаются личные вещи, документы, опознавательные знаки и жетоны российских бойцов, появились в украинском сегменте интернета, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
«В украинском сегменте интернета, появились сайты “барахолки”, на которых в открытой продаже размещены личные вещи, документы, шевроны и жетоны погибших российских военнослужащих, что в очередной раз подтверждает приверженность киевского режима пропаганде войны и геноциду русских», — рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что помимо вещей погибших военнослужащих, на «барахолке» размещены документы и вещи российских военнослужащих, еще находящихся в плену.
«Статус “груз-200” (погибший — ред.) им приписывается заранее», — прокомментировал собеседник агентства.