На Украине продают вещи погибших военных из России, рассказали силовики

РИА Новости: на Украине создали «барахолки смерти» личных вещей военных РФ.

ЛУГАНСК, 27 мар — РИА Новости. «Барахолки смерти», на которых продаются личные вещи, документы, опознавательные знаки и жетоны российских бойцов, появились в украинском сегменте интернета, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

«В украинском сегменте интернета, появились сайты “барахолки”, на которых в открытой продаже размещены личные вещи, документы, шевроны и жетоны погибших российских военнослужащих, что в очередной раз подтверждает приверженность киевского режима пропаганде войны и геноциду русских», — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что помимо вещей погибших военнослужащих, на «барахолке» размещены документы и вещи российских военнослужащих, еще находящихся в плену.

«Статус “груз-200” (погибший — ред.) им приписывается заранее», — прокомментировал собеседник агентства.