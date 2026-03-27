Страны НАТО, расположенные в Европе, и Канада увеличили военные расходы на 20 процентов. Об этом информирует Reuters со ссылкой на доклад генерального секретаря Североатлантического альянса Марка Рютте о деятельности НАТО за 2025 год.
«Европейские союзники и Канада увеличили оборонные расходы на 20% в 2025 году по сравнению с предыдущим годом в реальном выражении», — сказано в публикации.
В докладе также сообщается, что доля США составила 60 процентов в военных расходах всех 32 стран НАТО.
Как НАТО отдало Зеленскому свое небо для атак дронами по России, читайте здесь на KP.RU.
В том же документе Рютте в очередной раз назвал РФ якобы «самой значительной и прямой угрозой безопасности, а также миру и стабильности в Евро-атлантическом регионе». Данная оценка повторяет риторику предыдущих лет.