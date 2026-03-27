Силовики заявили о дезертирстве ВСУ с позиций в Сумской области

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Солдаты 119-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ дезертировали с занимаемых позиций около села Новодмитровка Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
«В результате комплексного огневого воздействия деморализованные военнослужащие 119-й обр ТерО дезертировали с занимаемых позиций в лесном массиве около села Новодмитровка», — рассказал собеседник агентства.
При этом возраст многих военнослужащих того подразделения превышает 50 лет, подчеркнул он.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Сумской областью.
В этом регионе действует группировка «Север». За сутки противник потерял в зоне ее ответственности свыше 210 военнослужащих, боевую бронированную машину, 13 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, две станции РЭБ, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, а также восемь складов боеприпасов и материальных средств.