Российская военная техника отличается большей надежностью по сравнению с образцами стран НАТО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на командира 116-й бригады особого назначения Южного округа войск национальной гвардии генерал-майора, Героя России Руслана Гарифуллина.
По его словам, подразделение оснащено тяжелым вооружением, включая танки, артиллерию и бронетехнику, что позволяет выполнять поставленные задачи.
Гарифуллин отметил, что при сравнении с техникой стран НАТО российские образцы, по его оценке, проще в эксплуатации и более надежны. Он также указал, что техника советского периода продолжает использоваться благодаря своей выносливости и пригодности к работе в современных условиях.
Отдельно он обратил внимание на эксплуатационные особенности зарубежных образцов. По его словам, такая техника требует более тщательного обслуживания и может испытывать трудности в условиях распутицы.
