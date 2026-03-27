При отражении атаки БПЛА на Ленобласть уничтожено 36 БПЛА

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что при отражении атаки БПЛА на регион было уничтожено 36 БПЛА.
Также он заявил, что режим воздушной опасности в области отменён.
Ранее после введённых ограничений почти 20 направлявшихся в Пулково самолётов ушли на запасные аэродромы.
Также поступала информация, что БПЛА атакуют череповецкую промзону в Вологодской области.
