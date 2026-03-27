Роскачество рассказало, от чего зависят вкус и качество вина

«Конечно, сезон не может не влиять на качество винограда. Если в засушливый год игристым винам и белым винам не хватает, как говорят специалисты, свежести, в связи с тем, что содержание алкоголя в них больше, то в год дождливый в первую очередь страдают красные вина, потому что они становятся более водянистыми, поскольку виноград менее насыщенный», — сказал Протасов.