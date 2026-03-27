Британцы стали больше экономить после начала конфликта в Иране, пишут СМИ

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Британцы на фоне эскалации на Ближнем Востоке и недоверия к национальной экономике стали отказываться от крупных покупок, чаще экономить и задумываться о накоплениях, передает агентство Блумберг со ссылкой на анализ исследовательской компании GfK.
«Британцы стали больше экономить и сокращают расходы на дорогостоящие товары, стремясь пережить экономические последствия конфликта с Ираном», — пишет агентство.
Отмечается, что индекс планов крупных покупок среди британцев в марте упал до минимального уровня с апреля 2025 года, когда на настроения покупателей повлияли начало торговой войны с США и волна повышения счетов за коммунальные услуги. Кроме того, уровень доверия к экономике среди населения Британии упал до самого низкого за 11 месяцев, а намерения по накоплению сбережений резко возросли.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории. В первый же день конфликта был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.