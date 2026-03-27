Британцы стали больше экономить после начала конфликта в Иране, пишут СМИ

Отмечается, что индекс планов крупных покупок среди британцев в марте упал до минимального уровня с апреля 2025 года, когда на настроения покупателей повлияли начало торговой войны с США и волна повышения счетов за коммунальные услуги. Кроме того, уровень доверия к экономике среди населения Британии упал до самого низкого за 11 месяцев, а намерения по накоплению сбережений резко возросли.