Tasnim: пять арабских стран предоставляли свою территорию для атак на Иран

С начала военного конфликта на Ближнем Востоке ряд государств Персидского залива оказывали поддержку Соединенным Штатам, предоставляя ресурсы для проведения операций против Ирана. Речь идет о различных формах содействия, включая использование территории и воздушного пространства, пишет Tasnim.
По данным источников, в число этих стран входят Бахрейн, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия. Утверждается, что их инфраструктура использовалась американскими военными в ходе различных операций.
Согласно приведенной информации, при нанесении ударов задействовались не только военные базы, расположенные на территории этих государств, но и их воздушное пространство, а также морские акватории. Это, как отмечается, происходило в рамках ракетных, авиационных и морских операций США против Ирана.
Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что считает военное противостояние с Ираном фактически завершённым и оценивает его исход как полностью успешный для американской стороны.