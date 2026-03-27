Россия увеличила импорт парфюмерии из ЕС до максимума с 2007 года

РИА Новости: Россия увеличила закупки парфюмерии из ЕС до максимума с 2007 года.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Россия в январе увеличила закупки парфюмерной продукции из стран Евросоюза до максимальной для этого месяца суммы с 2007 года, выяснило РИА Новости по данным Евростата.

Так, в начале года российские компании ввезли парфюмерию из ЕС на 44,3 миллиона евро против 41,9 миллиона в январе 2025 года. Таким образом, импорт вырос на 5,7% в годовом выражении.

Согласно расчетам, сумма закупок в январе достигла максимума для этого месяца с 2007 года, когда она составила 47 миллионов евро.

По итогам января крупнейшими поставщиками парфюмерии на российский рынок среди стран ЕС стали Италия (20,9 миллиона евро), Франция (11,3 миллиона евро) и Испания (3,3 миллиона евро).

