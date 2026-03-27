Экс-премьер Молдавии предупредил о риске досрочных выборов

Экс-премьер Молдавии Тарлев допустил досрочные выборы в республике.

КИШИНЕВ, 27 мар — РИА Новости. Молдавия рискует нарваться на досрочные выборы из-за нынешнего курса властей, заявил в интервью РИА Новости экс-премьер, депутат парламента от партии «Будущее Молдовы» Василий Тарлев.

«Мы еще надеемся. Мы пытаемся договориться с властью, повлиять, убедить, что путь, выбранный ими для развития, в первую очередь, экономического развития государства, неправильный, и они должны его поправить», — сказал он.

По словам политика, в ином случае могут потребоваться досрочные выборы.

«А если не будут прислушиваться и мы увидим, что они ведут страну не туда, то, конечно, остается единственное — смена власти. И, конечно, идеально было бы досрочные выборы. В первую очередь, парламентские», — подчеркнул политик.

Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2 процента. В декабре 2024 года она снизилась ровно до семи процентов, но по итогам 2025-го вновь выросла, оказавшись на уровне 7,8 процента.

При этом Кишинев выразил четкое намерение переориентировать экспорт на западные рынки и заговорил о необходимости денонсации нескольких соглашений с СНГ, членом которого продолжает оставаться. Оппозиция критикует курс властей, указывая на риски для трудовых мигрантов и экономических связей.