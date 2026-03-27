США не смогут восполнить потери нефти, заявил экс-советник Трампа

Экс-советник Трампа Пападопулос: США не смогут восполнить потери нефти.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 27 мар — РИА Новости. США не смогут восполнить выпавшие объемы нефти на мировом рынке на фоне эскалации конфликта вокруг Ирана и сбоев судоходства через Ормузский пролив, заявил РИА Новости бывший советник американского президента Дональда Трампа Джордж Пападопулос.

«Соединенные Штаты не смогут закрыть пробел в 20 миллионов баррелей нефти, которые были потеряны на международных рынках», — сказал Пападопулос.

По его словам, американская нефтедобыча может вырасти лишь ограниченно — максимум на 400−500 тысяч баррелей в сутки, чего недостаточно для компенсации столь крупного выпадающего объема.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. В ответ Иран наносит удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.

В марте цены на энергоносители резко выросли на фоне эскалации на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива и снижению добычи нефти некоторыми странами региона. Ормузский пролив остается ключевым маршрутом поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, через него проходит около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше