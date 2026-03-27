США не смогут восполнить потери нефти, заявил экс-советник Трампа

В марте цены на энергоносители резко выросли на фоне эскалации на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива и снижению добычи нефти некоторыми странами региона. Ормузский пролив остается ключевым маршрутом поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, через него проходит около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.