СМИ подсчитали ущерб военной технике США на Ближнем Востоке

WSJ: ущерб от повреждения техники США на Ближнем Востоке достиг 3 млрд долларов.

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Ущерб от повреждения военной техники США на Ближнем Востоке достигает почти 3 миллиардов долларов, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на бывшего высокопоставленного чиновника Пентагона по бюджетным вопросам Элейн Маккаскер.

«Ущерб от боевых действий и возмещение потерь за первые три недели войны, вероятно, обошлись примерно в 1,4−2,9 миллиарда долларов», — пишет издание.

Среди техники, которую Пентагон, вероятно, захочет заменить в рамках запроса на выделение дополнительных 200 миллиардов долларов, направленного в Белый дом, перечисляются истребители F-15E Strike Eagle, F-35A Lightning II, самолеты заправщики KC-135 Stratotanker.

Ранее издание Foreign Policy писало, что США потребуются годы и миллиарды долларов на то, чтобы заменить уничтоженные Ираном современные американские радиолакационные системы AN/FPS-132 в Катаре и AN/TPS-59 в Бахрейне.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше