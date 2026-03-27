Жертвы Эпштейна подали в суд на Минюст США и Google

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Группа жертв обвиненного в секс-торговле финансиста Джеффри Эпштейн подала коллективный иск против администрации США и поисковой системы Google в связи с разглашением личной информации в опубликованных за последние несколько месяцев файлах, сообщает телеканал NBC.
«Соединенные Штаты, действуя через министерство юстиции, сделали осознанный политический выбор, отдав приоритет быстрому и масштабному раскрытию информации, а не защите частной жизни жертв Эпштейна», — говорится в исковом заявлении.
Хотя правительство позже удалило личную информацию пострадавших из публичных документов, истцы утверждают, что такие онлайн-платформы, как Google, продолжают ее отображать, игнорируя просьбы об удалении.
Истцы требуют от минюста выплатить каждому пострадавшему минимальную компенсацию в размере тысячи долларов, а также взыскать с Google штрафные санкции «в размере, достаточном для наказания и предотвращения подобных нарушений».
Авторы коллективного иска также попросили суд обязать Google немедленно и навсегда удалить личную информацию пострадавших.
В 2019 году Эпштейну были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве. Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов.