Новую конструкцию боеприпаса против дронов предложили российские ученые

Ученые Новосибирского государственного технического университета разработали усовершенствованную конструкцию боеприпаса для подствольных гранатометов, предназначенного для поражения низколетящих беспилотников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на патентную документацию.
Речь идет о модернизации устройств, в которых используется сеть из прочных нитей для поражения дронов. Ранее применявшиеся решения имели недостаток: при раскрытии сеть могла спутываться, что снижало эффективность.
В новой конструкции изменен механизм разворачивания. По данным разработчиков, это позволяет формировать устойчивую поражающую поверхность без переплетения нитей.
Также предложен обновленный предохранительный механизм. В конструкции используется система с задвижкой и стопором, которая смещает воспламенитель и исключает случайное срабатывание до выстрела.
После запуска активируется пиротехнический состав, обеспечивающий заданное время раскрытия. Затем отделяется часть корпуса, а встроенные грузы разлетаются и натягивают нити, формируя сеть, которая накрывает цель.
В документе уточняется, что масса и габариты боеприпаса должны соответствовать стандартным параметрам для обеспечения сопоставимых баллистических характеристик. Одновременно учитываются прочностные требования к нитям, чтобы избежать их разрыва при раскрытии.
Читайте также: Герой России сравнил вооружение РФ и НАТО не в пользу последнего.