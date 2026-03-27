Губернатор Филимонов: на промплощадке в Череповце зафиксированы прилёты БПЛА

В результате атаки БПЛА на промышленной площадке в Череповце Вологодской области были зафиксированы восемь «прилётов», сообщил губернатор Георгий Филимонов.
«Повреждений критической инфраструктуры округа не имеется. Погибших и пострадавших нет», — написал он в Telegram-канале.
На данный момент на месте работают экстренные службы.
Ранее сообщалось, что БПЛА атакуют череповецкую промзону в Вологодской области.
Кроме того, поступила информация, что при отражении атаки БПЛА на Ленобласть было уничтожено 36 БПЛА.
Узнать больше по теме
