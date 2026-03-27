Аналитик объяснил, почему высадка десанта на Харк будет катастрофой для США

Что касается самой операции по высадке на остров Харк, то вариант с использованием Пентагоном десантных катеров с кораблей или территории близлежащих стран наименее уязвим, хотя тоже несет большие риски из-за ударов по ним на маршруте следования иранских дронов и безэкипажных катеров-камикадзе. Использование же американцами для высадки на остров Харк вертолетов и конвертопланов приведет к тому, что иранская ПВО получит возможность прямого поражения американских воздушных целей, в том числе с использованием переносных зенитных ракетных комплексов, которыми оснащены иранские подразделения, обеспечивающие охрану и безопасность острова.