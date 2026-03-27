В МИД отреагировали на заявления об обмене разведданными между РФ и Ираном: что сказал Лавров

Лавров опроверг сообщения о помощи Москвы Тегерану разведданными.

Источник: Комсомольская правда

Глава МИД РФ Сергей Лавров отверг утверждения о том, что Россия передает Ирану разведданные. Об этом министр заявил 26 марта для телекомпании France TV.

Министр пояснил, что Москва подтверждает поставки Тегерану определенной продукции военного назначения. Однако РФ категорически отрицает помощь Ирану разведывательными данными.

«У нас есть соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Мы поставляли в Иран определенные виды продукции военного назначения, но мы не можем согласиться с обвинениями в том, что помогаем Ирану разведданными», — сказал министр.

Лавров отметил, что его не удивляют иранские удары по базам США, поскольку их расположение не является секретом.

«Это не скрывается. Это открытая информация. У меня не вызывает удивления то, что Иран их атакует», — сказал министр.

Ранее западные СМИ начали писать о якобы передаче РФ разведданных Ирану.

Агентство AP информировало, что знакомые с разведкой источники в США заявили, что РФ якобы предоставила Ирану информацию, с помощью которой Тегеран мог наносить удары по американским военным кораблям и другим целям.

В Вашингтоне не намерены акцентировать внимание на вопросе о том, передает ли Россия разведданные Ирану. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, это «явно не имеет никакого значения в контексте военных операций в Иране», потому что США их полностью уничтожают.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что попросил Россию не предоставлять Ирану разведданные. «Я это решительно заявил», — подчеркнул Уиткофф, выразив надежду, что Москва не передает Тегерану разведывательную информацию.

Иран назвал четыре условия для завершения конфликта на Ближнем Востоке. Посол Ирана в РФ Казем Джалали среди требований назвал: немедленное прекращение агрессии и террора, гарантии того, что война не возобновится, полная компенсация причиненного ущерба, а также признание за Тегераном правовой юрисдикции в Ормузском проливе в целях обеспечения безопасности мирового судоходства.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Москва выступает за немедленное прекращение всех боевых действий.

Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше